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128 из 196 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии
20.09.2020 12:20
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, 128 из 196 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии. По ее информации, 30 новых случаев зафиксированы в Тбилиси.
«По вчерашним данным, в стране фиксировалось 3 306 подтвержденных случаев. Добавилось 196 новых случаев, и, согласно сегодняшним данным, всего 3 502 подтвержденных случая.
196 новых подтвержденных случаев распределяются следующим образом: 128 - Аджария, 30 - Тбилиси, 19 - Кутаиси, 6 – Самегрело - Земо-Сванети, 5 - Квемо Картли, 1 - Шида Картли, 4 - Гурия, 2 - Мцхета-Мтианети и один - Кахетия», - сказала Эзугбая.
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