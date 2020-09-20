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Эзугбая: Состояние 14 инфицированных коронавирусом пациентов критически тяжелое
20.09.2020 12:24
По заявлению медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, состояние 14 пациентов, инфицированных коронавирусом, критически тяжелое, а 80 - тяжелое.
По словам Марины Эзугбая, состояние остальных средней и легкой тяжести.
«Количество выздоровевших увеличилось всего на 13 и составляет 1 494. По этим данным, количество выздоровлений составляет 43 процента.
1981 пациент проходит лечение и наблюдается в ковид-центрах и гостиничных госпиталях, отсюда 836 находятся и лечатся в ковид-центрах. В их числе 14 критически тяжелых больных и до 80 тяжелых пациентов, остальные - средней и легкой степени», - сообщила Эзугбая.
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