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В Каспи один мужчина убит, еще один ранен
20.09.2020 12:27
В Каспи один мужчина убит и еще один ранен. По существующей информации, убили 38-летнего жителя Карельского муниципалитета, который приехал в Каспи к мастеровому вместе с сопровождающим его лицом для того, чтобы покрасить машину. Стрельба осуществлена в доме мастерового, в результате чего упомянутый мужчина погиб, еще один же получил огнестрельное ранение. Раненого доставили в больницу.
По предварительной информации, стрелявший мужчина в прошлом был судим за аналогичное преступление.
На месте происшествия работают эксперты- криминалисты.
Как сообщили «IPN» в МВД Грузии, расследование в связи со случившимся начато по трем статьям УК Грузии: ст. 108 (умышленное убийство), 1-я часть ст. 118 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 3-я часть ст. 236 (проти
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