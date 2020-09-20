

Разработчик «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным

20.09.2020 14:18





Химик и один из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» Вил Мирзаянов извинился перед оппозиционером Алексеем Навальным в эфире телеканал «Дождь». Об этом сообщает РБК.



«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе - разработке этого вещества, которым он отравился», - заявил химик, с 1995 года проживающий в США. Он отметил, что всю свою последующую жизнь посвятил борьбе против применения боевых ядов.



В беседе с «Дождем» Мирзаянов пояснил, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком». Он заявил, что описанные им симптомы похожи на те, которые упоминал Навальный в Instagram 19 сентября. «Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров», - рассказал ученый. Восстановление российского политика, как заявил Мирзаянов, может занять до года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





