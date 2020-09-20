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Число беременных с коронавирусом в батумском роддоме увеличилось до 20
20.09.2020 14:23
В батумском родильном доме количество беременных, инфицированных коронавирусом увеличилось.
Как сообщил врач клиники Нугзар Папава, в больнице находятся 20 женщин, их состояние стабильно.
«Число беременных в нашей клинике увеличилось до 20. Состояние их здоровья стабильное. Они находятся под наблюдением. Течение фактически бессимптомное», - сказал Нугзар Папава.
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