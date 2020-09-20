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Тбилиси присоединился к Европейской неделе мобильности


20.09.2020   14:33


Тбилиси присоединился к Европейской неделе мобильности. В рамках мероприятия в грузинской столице сегодня проходит велопробег от парка Ваке до Площади Первой Республики, в котором принимает участие заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.

Слоган нынешней Европейской недели мобильности: «Ноль выбросов, движение для всех».

Неделя Европейской мобильности проводится с 2002 года традиционно в сентябре. В активности участвуют множество европейский городов.

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