

Тбилиси присоединился к Европейской неделе мобильности

20.09.2020 14:33





Тбилиси присоединился к Европейской неделе мобильности. В рамках мероприятия в грузинской столице сегодня проходит велопробег от парка Ваке до Площади Первой Республики, в котором принимает участие заместитель мэра Тбилиси Майя Битадзе.



Слоган нынешней Европейской недели мобильности: «Ноль выбросов, движение для всех».



Неделя Европейской мобильности проводится с 2002 года традиционно в сентябре. В активности участвуют множество европейский городов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





