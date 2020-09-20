

У 11 сотрудников МВД подтвердился коронавирус

20.09.2020 20:31





У 11 сотрудников различных подразделений МВД Грузии в результате проведенных за последние дни исследований лабораторно подтвердился Covid-19.



Из них 6 случаев зафиксированы в департаменте охранной полиции в Аджарии. 1 - в структурной единице Агентства обслуживания МВД в Батуми. 1 - в Главном оперативно-следственном управлении пограничной полиции МВД в Батуми.



По информаци МВД, также в Аджарии коронавирус подтвердился у 1 сотрудника Главного управления по управлению и координации границы департамента патрульной полиции МВД. 2 факта коронавируса подтвердились и в Службе управления чрезвычайными ситуациями. Из них 1 в Батуми, а второй – в Рустави.



«Все сотрудники соответствующих подразделений, с которыми инфицированные имели непосредственный контакт, находятся под наблюдением и прошли тестирование. Здания, где они исполняют служебные обязанности, полностью продезинфицированы. Все 11 сотрудников проходят соответствующее лечение. Их состояние стабильно», - сообщили в МВД.



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