

Из новых случаев коронавируса в Грузии 92 связаны с Аджарией

21.09.2020 12:09





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 193 новых случаев коронавируса в Грузии 92 связаны с Аджарией, 53 — с Имерети и 31 — с Тбилиси.



«Добавилось 193 случая и стало 3695. 193 случая распределены следующим образом: Аджария — 92, Имерети — 53, Тбилиси — 31, Самегрело-Земо Сванети — восемь, Гурия — семь, Рача Лечхуми — один, Мцхета-Мтианети — один», — заявила Эзугбая.



По ее словам, количество выздоровевших увеличилось на 40 и составило 42 процента от числа инфицированных.



По информации Марины Эзугбая, в настоящее время 2133 пациента проходят лечение и наблюдение в ковид-центрах и гостиничных госпиталях.



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