

Митрополит Антон: кто будет во власти, того церковь и поддержит

21.09.2020 13:24





«Любая власть от бога, это не новость. Церковь поддерживает существующее правительство в рамках приличия», — заявил митрополит Антон, глава эпархии Вани и Багдати грузинской православной церкви (ГПЦ).



Так священнослужитель объяснил свое присутствие на партийном мероприятии правящей «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили, сообщают «Формула» и «Мтавари».





Отвечая на вопросы журналистов, Митрополит заявил, что «когда оппозиция станет позицией, мы [ГПЦ — ред.] будем с ними», но отметил, что для этого у власти должно быть «теплое отношение к церкви».

Митрополит, тем не менее, также раскритиковал некоторые оппозиционные партии — по его словам, они еще не пришли во власть, а «по отношению к церкви уже настроены враждебно».





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