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В Тбилиси планируется разместить полевые палатки для диагностики Covid-19
21.09.2020 15:57
В Тбилиси планируется разместить полевые палатки, где гражданам будет проводиться тестирование на коронавирус.
Как сообщают в Национальном центре контроля заболеваний, тестирование будет добровольным и бесплатным.
Конкретно, на каких локациях в столице будут поставлены палатки, станет известно в ближайшие дни. Решение должен принять координационный совет.
Напомним, что полевые палатки для тестирования на коронавирус в настоящее время размещены в Аджарском регионе, в частности, в Батуми и Кобулети. В рамках расширенного тестирования, любой желающий может бесплатно сделать тест на коронавирус.
Координационный совет принял решение о размещении полевых палаток в Аджарском регионе из-за роста числа инфицированных коронавирусом и в связи с увеличением количества отдыхающих в Аджарии в летний сезон.
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