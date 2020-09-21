

В Тбилиси планируется разместить полевые палатки для диагностики Covid-19

21.09.2020 15:57





В Тбилиси планируется разместить полевые палатки, где гражданам будет проводиться тестирование на коронавирус.



Как сообщают в Национальном центре контроля заболеваний, тестирование будет добровольным и бесплатным.



Конкретно, на каких локациях в столице будут поставлены палатки, станет известно в ближайшие дни. Решение должен принять координационный совет.



Напомним, что полевые палатки для тестирования на коронавирус в настоящее время размещены в Аджарском регионе, в частности, в Батуми и Кобулети. В рамках расширенного тестирования, любой желающий может бесплатно сделать тест на коронавирус.



Координационный совет принял решение о размещении полевых палаток в Аджарском регионе из-за роста числа инфицированных коронавирусом и в связи с увеличением количества отдыхающих в Аджарии в летний сезон.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





