

ГПЦ: присутствие священнослужителей на партийных мероприятиях не равно их поддержке

21.09.2020 16:46





«Присутствие священнослужителей на мероприятиях правящей партии «Грузинская мечта» не равно поддержке», — сказал журналистам наследник патриарха грузинской православной церкви (ГПЦ) митрополит Шио Муджири.



По его мнению, поддержкой можно считать «призыв или заявление».



Журналисты заинтересовались этим вопросом после того, как некоторые представители ГПЦ были замечены на мероприятия правящей партии.



Ранее, митрополит Антон, глава епархии Вани и Багдати заявил, что «любая власть от бога, это не новость. Церковь поддерживает существующее правительство в рамках приличия». Он пообещал, что церковь поддержит любую власть, но отметил, что для этого у власти должно быть «теплое отношение к церкви».



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