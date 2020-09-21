

Член комиссии ВОЗ: Коронавирус в выздоровевшем человеке оставляет следы на печени, почках и мочеполовой системе

21.09.2020 19:48





По заявлению грузинского члена комиссий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Зазы Церетели, коронавирус в выздоровевшем человеке оставляет следы на печени, почках и мочеполовой системе.



Вместе с тем, как заявил доктор медицинских наук и старший советник Минздрава Королевства Норвегия Заза Церетели в гостях у передачи «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», создание вакцины не означает окончания распространения вируса, однако это шаг к тому, чтобы эпидемия стала управляемой.



«Несмотря на то, что прошло 9 месяцев, ученые многого не знают о коронавирусе. Пока еще все находится в сфере изучения… Сейчас во всем мире, так же, как и в Грузии, начался рост случаев. Причина же в том, что мы вначале закрылись, и мир, и Грузия, а когда закрываешься, и весь мир сидит дома, это означает, что иммунный слой очень слаб. Как только эти люди вышли из дома, произошло распространение. Изначально мир оказался не готов к этому вирусу, хотя страны были уверены в готовности собственных систем здравоохранения. Сначала на этот вирус не обращали очень большого внимания», - заявил Церетели.



По его же словам, эпидемиологическая служба Грузии отлично поработала.



«Если бы они так хорошо не поработали, у нас были бы более плачевные результаты. Наша проблема в отличие от других стран заключается в том, что наша система здравоохранения не в таком порядке, как в Европе. К примеру, звено первичного здравоохранения у нас весьма слабое. Это привело к тому, что наша система оказалась вынуждена переводить любого пациента в госпиталь, что так не должно было быть. В госпиталь попадают лишь тяжелые случаи в мире. Вместе с тем, все знают, что октябрь-ноябрь – это сезон гриппа, а когда будет сезон гриппа, когда у вируса в той или иной степени схожие с гриппом симптомы, это окажет давление на систему. Всем придется идти выяснять, коронавирус у них или просто грипп. Это вызовет большую нагрузку на систему.



Между тем, несмотря на прирост, положительным является то, что не увеличилось количество тяжелых случаев, так как это было в феврале-марте.



Что касается вакцины, для создания вакцины в нормальных условиях необходимо три года. Сегодня же это делается в ускоренном порядке. Однако даже в ускоренном порядке, это март следующего года. У любой вакцины всегда есть много побочных проявлений. Если учены не просчитают это, могут быть более худшие последствия», - заявил Церетели.



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