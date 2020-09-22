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В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент
22.09.2020 10:32
Число пациентов, умерших от коронавируса, увеличилось до 21. Пациент скончался в кутаисской клинике «Бомонд».
По имеющейся информации, инфицированная была из Батуми. У пожилой женщины имелось несколько сопутствующих заболеваний, она была в тяжелом состоянии. Ее доставили в клинику несколько дней назад. Детальную информацию клиника распространит в ближайшее время.
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