

В Грузии от коронавируса скончались еще два пациента

22.09.2020 11:18





В Грузии от коронавируса скончались еще два пациента. Соответственно, на данный момент число умерших от COVID-19 в стране составляет 22.



Один пациент лечился в кутаисской клинике «Бомонд». По существующей информации, он был из Батуми. У пожилой женщины имелось несколько сопутствующих заболеваний, она была в тяжелом состоянии. Ее доставили в клинику несколько дней назад.



Что касается второго умершего, 72-летний мужчина проходил лечение в Батуми, он был помещен в батумскую республиканскую больницу



По информации врачей, у мужчины отмечались сопутствующие заболевания.



«72-летний мужчина был в бессознательном состоянии. У него случился инсульт, и его состояние стало крайне тяжелым. Он умер вчера вечером. В настоящее время в отделении реанимации клиники 20 пациентов, один из которых находится на искусственном дыхании. Шесть человек постоянно получают кислород», - сообщили в клинике.



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