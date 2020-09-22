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На данный момент аппликацию STOP COVID используют 211 308 пользователей - Минздрав
22.09.2020 11:56
По данным Министерства здравоохранения Грузии, на данный момент аппликацию STOP COVID используют 211 308 пользователей.
Как сообщают в Минздраве, посредством аппликации, которая позволяет пользователям узнать, контактировали ли они с человеком, инфицированным COVID 19, было выявлено 27 зараженных.
«В настоящее время приложение загружено 128 559 пользователями Android и 82 749 пользователями iOS. Alert-сообщения были отправлены 13 867 лицам, отсюда у 27 было подтверждено инфицирование», - сообщили в министерстве здравоохранения.
Напомним, аппликация STOP COVID была задействована в Грузии 16 апреля. Она доступна для пользователей систем iOS и Android. Приложение создает уникальный ID для каждого пользователя, посредством которого определяет социальные контакты.
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