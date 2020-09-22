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137 из 218 новых случаев коронавируса в Грузии связаны с Аджарией
22.09.2020 12:05
По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, из 218 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 137 выявлено в Аджарии, 47 — в Тбилиси и 26 — в Имерети.
«Добавилось 218 новых случаев. Лидирует Аджария, где 137 новых случаев ковидинфекции. 47 — в Тбилиси, шесть — в Самегрело-Земо Сванети, 26 — в Имерети и два — в Гурии », — заявила Энделадзе.
По ее словам, количество излечившихся увеличилось на 40 человек и к настоящему времени составляет менее 50 процентов от числа инфицированных.
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