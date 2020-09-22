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В конкурсе на занятие должности гендиректора ОВГ продолжат участие четыре кандидата
22.09.2020 13:43
За должность генерального директора Общественного вещателя продолжат бороться четыре кандидата.
Согласно решению попечительского совета, во второй тур конкурса перешли Тинатин Бердзенишвили, Ирма Сохадзе, Хатуна Лагазидзе и Александр Вахтангов.
Голоса среди кандидатов распределились следующим образом, Тинатин Бердзенишвили — 9 голосов, Ирма Сохадзе — 7 голосов, Хатуна Лагазидзе — 7, Александр Вахтангов — 5 голосов.
Объявленный попечительским советом открытый конкурс на должность гендиректора Общественного вещателя завершился 17 сентября.
В конкурсе участвовали 8 кандидатов: Александр Вахтангов, Ревази Шалибашвили, Гия Тогонидзе, Гоча Ткешелашвили, Ирма Сохадзе, Тинатин Бердзенишвили, Хатуна Лагазидзе, Тамаз Бибилури.
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