

В конкурсе на занятие должности гендиректора ОВГ продолжат участие четыре кандидата

22.09.2020 13:43





За должность генерального директора Общественного вещателя продолжат бороться четыре кандидата.



Согласно решению попечительского совета, во второй тур конкурса перешли Тинатин Бердзенишвили, Ирма Сохадзе, Хатуна Лагазидзе и Александр Вахтангов.



Голоса среди кандидатов распределились следующим образом, Тинатин Бердзенишвили — 9 голосов, Ирма Сохадзе — 7 голосов, Хатуна Лагазидзе — 7, Александр Вахтангов — 5 голосов.



Объявленный попечительским советом открытый конкурс на должность гендиректора Общественного вещателя завершился 17 сентября.



В конкурсе участвовали 8 кандидатов: Александр Вахтангов, Ревази Шалибашвили, Гия Тогонидзе, Гоча Ткешелашвили, Ирма Сохадзе, Тинатин Бердзенишвили, Хатуна Лагазидзе, Тамаз Бибилури.



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