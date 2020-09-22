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У оператора Общественного вещателя Аджарии подтвердился коронавирус


22.09.2020   19:47


У оператора Общественного вещателя Аджарии подтвердился COVID-19. Данную информацию распространяет Аджарское телевидение.

По словам главы информационной службы Вахо Хузмиашвили, телевидение не прекращает вещание.

Как заявил Хузмиашвили, те люди, с которыми непосредственно контактировал инфицированный, перейдут в самоизоляцию, а остальным контактам зараженного будут проведены PCR-тесты.

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