

У оператора Общественного вещателя Аджарии подтвердился коронавирус

22.09.2020 19:47





У оператора Общественного вещателя Аджарии подтвердился COVID-19. Данную информацию распространяет Аджарское телевидение.



По словам главы информационной службы Вахо Хузмиашвили, телевидение не прекращает вещание.



Как заявил Хузмиашвили, те люди, с которыми непосредственно контактировал инфицированный, перейдут в самоизоляцию, а остальным контактам зараженного будут проведены PCR-тесты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





