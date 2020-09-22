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В Тбилиси два дня будут проводить бесплатные тесты на коронавирус
22.09.2020 21:17
В Тбилиси 22 и 23 сентября все желающие могут бесплатно пройти тест на коронавирус. Для этого будет оборудовано специальное пространство возле Дома юстиции. Об этом сегодня сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, цель такого тестирования — измерить интенсивность распространения инфекции в Тбилиси.
«Позади Дома Юстиции обустроена соответствующая территория, сегодня и завтра там будут брать образцы. Кто хочет, можете пройти тест, ответ будет на следующий день», сказал Гамкрелидзе.
По его словам, для полноценного исследования нужны результаты тестов около 1 тысячи человек, чтобы понять ситуацию с распространением коронавируса в Тбилиси.
За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 218 новых случаев заражения коронавирусом, из них 47 инфицированных из Тбилиси. За последние несколько дней число инфицированных в Тбилиси не опускалось ниже 130 случаев за сутки.
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