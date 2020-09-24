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Аджария снова в топе Covid-статистики: 164 инфицированных за сутки
24.09.2020 12:19
Из рекордного на сегодняшний день суточного показателя инфицированных в Грузии – 259 новых случаев, 164 связаны с Аджарией. Об этом журналистам сообщила глава боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе.
На втором месте находится Тбилиси — здесь 34 инфицированных. Затем идет Имеретия, где 22 заразившихся, на третьем месте — Самегрело-Земо Сванети, где 15 инфицированных.
«Выявлено 259 новых случаев заболевания, которые распределились по регионам следующим образом: лидирует Аджария, где сегодня 164 случая, накануне было 165, 34 — в Тбилиси, 22 — в Имеретии, 15 из них — в Кутаиси, три — в Цхалтубо, один — в Терджола, один — в Сачхере, два — в Багдати. В Самегрело-Земо Сванети — 15, в Гори — один, в Марнеули — один, в Мцхета-Мтианети — один», — сказал Энделадзе.
С начала пандемии в феврале в Грузии было выявлено 4399 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них выздоровели уже 1705, скончались 25 человек.
В карантине находятся 5390 человек, в стационарах – 836, в ковид-гостиницах – 640.
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