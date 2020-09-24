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С 1 октября откроются школы для учащихся с I по VI классов Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди
24.09.2020 14:34
С 1 октября ученики с I по VI класс включительно школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди продолжат обучение в классных комнатах, а учащиеся остальных классов продолжат обучение онлайн-режиме.
Соответствующее решение принял координационный совет.
«Везде, где сегодня обучение осуществляется дистанционно, кроме региона Аджарии, с 1 октября учащиеся с 1-о по 6-й класс включительно начнут заниматься физически в классных комнатах. Это касается Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди. Что касается Поти и Гори, то с 1 октября обучение в школах продолжат все классы», - сообщила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили.
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