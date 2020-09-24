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«Давайте сидеть дома» — обращение эпидемиолога к жителям Аджарии
24.09.2020 15:17
«В Аджарии вновь должен начать действовать принцип — сиди дома», заявил 24 сентября глава «Национального центра по контролю за заболеваниями» (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.
Эпидемиолог заявил, что показатель инфицирования довольно высок и призвал граждан оставаться дома. По его словам, «штрафовать никто никого не будет», но соблюдение этой рекомендаций было бы желательно до стабилизирования ситуации.
Гамкрелидзе также призвал граждан максимально соблюдать дистанцию и правила гигиены, а в случае контакта с заболевшим изолироваться и обратиться в 112.
Также, по решению координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии, с 25 сентября в Аджарии перестанет работать общественный транспорт. После 22 часов рестораны должны будут прекратить работу. Власти объясняют это решение эпидемиологической ситуации.
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