

Ограничение на нахождение в такси более 3-х лиц может быть отменено

24.09.2020 19:30





Ограничение на нахождение в такси более 3-х лиц может быть отменено. Об этом глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили сообщила в программе «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».



По ее словам, этот вопрос обсудят на заседаниях межведомственного совета. Она не исключает пересмотра вопроса.



«Реально, ограничения, оставшиеся после снятия крупных ограничений, мы обсуждаем на каждом заседании совета. Я не исключаю, что этот вопрос будет пересмотрен, ничего нельзя исключать, после того, как мы увидим, что плохое и недобросовестное поведение со стороны водителей места не имеет», - сказала Мезвришвили.



Для справки, нахождение в такси более 3-х лиц не допускается. Соответствующее решение было принято правительством в рамках мер по превенции распространения коронавируса.



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