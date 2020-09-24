

Опубликован промежуточный отчет об освещении предвыборного периода в СМИ

24.09.2020 22:05





Хартия журналистской этики Грузии опубликовала промежуточный отчет об освещении предвыборного периода онлайн-СМИ.



Исследователи организации начали мониторинг 15 июня, а завершить планируют в декабре 2020 года. В рамках исследования планируют изучить материалы следующих СМИ: ambebi.ge, ipn.ge, Kvira.ge, Mpn.ge, Netgazeti.ge, News.on.ge, primetime.ge, Publika.ge, radiotavisupleba.ge, Reginfo.ge, sknews.ge, sputnik-georgia.com, Tabula.ge.



Основные доводы

Главным вызовом для онлайн-медиа остается ненадлежащее разделение редакционных и коммерческих материалов. Часть СМИ вовсе не сопровождает коммерческие материалы соответствующим предупреждением. Часть это делает так не в соответствии с принятыми стандартами.



Еще один вызов — дефицит критического и глубоко анализа событии;



Четыре из тринадцати СМИ пытались положительно преподнести действия власти и дискредитировать оппозиционных политиков;



Были случаи, когда медиа односторонне освещали факты и тяжелые обвинения;



Еще одна проблема — частое пренебрежение правилами освещения сексистских заявлений — без редакционного комментария или другой оценки;



Изученные материалы почти не содержали язык ненависти или дискриминационную терминологию, однако, были случаи, когда часть СМИ публиковала подобные заявления без изменения.



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