

В Аджарии с сегодняшнего дня запрещена работа общественного транспорта

25.09.2020 11:14





С сегодняшнего дня начали действовать введенные в связи с Аджрарией ограничения. С 22:00 закроются рестораны, а движение общественного транспорта уже полностью остановлено.



Соответствующее решение принял вчера межведомственный совет.



Как пояснила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, в течение дня рестораны в Аджарии будут работать как обычно, а с 22:00 до утра будут закрыты.



«С 25 сентября, с 22.00 в Аджарии не будут работать рестораны - в течение дня они будут работать до 22:00. Также, в Аджарском регионе будет полностью остановлен общественный транспорт», - сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на проведенной вчера пресс-конференции.



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