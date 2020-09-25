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В Аджарии с сегодняшнего дня запрещена работа общественного транспорта
25.09.2020 11:14
С сегодняшнего дня начали действовать введенные в связи с Аджрарией ограничения. С 22:00 закроются рестораны, а движение общественного транспорта уже полностью остановлено.
Соответствующее решение принял вчера межведомственный совет.
Как пояснила глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, в течение дня рестораны в Аджарии будут работать как обычно, а с 22:00 до утра будут закрыты.
«С 25 сентября, с 22.00 в Аджарии не будут работать рестораны - в течение дня они будут работать до 22:00. Также, в Аджарском регионе будет полностью остановлен общественный транспорт», - сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили на проведенной вчера пресс-конференции.
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