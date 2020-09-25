

Митрополита Зугдидского и Цаишского проверят на коронавирус

25.09.2020 12:12





Сразу два случая инфицирования коронавирусом зафиксировано среди церковных служащих Зугдидско-Цаишской епархии на Западе Грузии. Об этом сообщает радио «Атинати» со ссылкой на Центра общественного здоровья Зугдидского муниципалитета.



Согласно распространившейся информации, коронавирус подтвердился у свечницы и певчего нового храма Иверской Богоматери в Зугдиди. Священнослужители и прихожане, контактировавшие с ними, перешли в режим самоизоляции. Речь идет более чем о трех десятках человек.



«Эти люди будут в самоизоляции в течение 12 дней. По истечению этого времени, повторно будет проведено тестирование», — сказала журналистам глава районного Центра общественного здоровья Нана Одишария.



В епархии сообщили, что сегодня тестирование на коронавирус пройдет митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (Шарашенидзе). Одновременно подчеркивается, что член Священного Синода Грузинской православной церкви не находится в самоизоляции.



«Вирус подтвердился у свечника храма, который на днях вернулся из Тбилиси. Сам митрополит Герасим завтра планирует пройти тестирование», — сказано в заявлении епархии.



С начала эпидемии в феврале в Грузии зафиксировано 4 399 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 25 человек скончались, 1 705 выздоровели. Активными сейчас остаются 2 643 случая.



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