

В Грузии зафиксировано 265 новых случаев коронавируса

25.09.2020 13:41





В Грузии выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 4664. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество выздоровевших увеличилось на 54 и их стало 1759.



В стране от коронавируса скончались 26 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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