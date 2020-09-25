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В Грузии зафиксировано 265 новых случаев коронавируса
25.09.2020 13:41
В Грузии выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 4664. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших увеличилось на 54 и их стало 1759.
В стране от коронавируса скончались 26 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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