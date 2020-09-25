

В Грузии от коронавируса скончался еще один пациент

25.09.2020 13:43





В Грузии от коронавируса умер 27-й пациент. Это 54-летний мужчина, лечившийся в Батумской республиканской больнице.



Напомним, что сегодня в Грузии число инфицированных коронавирусом увеличилось на 265, выздоровели же 54.



Всего в стране от коронавируса скончались 27 человек.



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