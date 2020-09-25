

165 новых случаев коронавируса выявлены в Аджарии

25.09.2020 13:46





По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, в Грузии больше всего новых подтвержденных случаев коронавируса – 165 выявлено в Аджарии.



Как сообщила Энделадзе журналистам, из 3 тысяч активных случаев инфицирования состояние здоровья 17 пациентов критически тяжелое.



«Сейчас у нас до 3 тысяч активных случаев; только 17 – критически тяжелые, состояние остальных – тяжелое, среднее и легкое. По регионам лидирует Аджария – 165 случаев; Имерети – 27; Кахетия – 6; Тбилиси – 43; Самегрело-Земо Сванетии – 6; Самцхе-Джавахети – 4; Картли – 3; Шида Картли – 2.



Что касается нашего стационара, тот здесь 31 инфицированный коронавирусом. У нас 2 тяжелых пациента, состояние которых обнадеживает. Мы приняли одного пациента. Состояние остальных пациентов легкой и преимущественно средней степени тяжести», - заявила Энделадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





