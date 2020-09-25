

Генеральным директором Общественногов ещателя Грузии избрана Тинатин Бердзенишвили

25.09.2020 15:30





Попечительский совет Общественного вещателя открытым голосованием избрал генеральным директором Тинатин Бердзенишвили. Ее кандидатуру поддержали восемь членов Попечительского совета.



Что касается остальных кандидатов, то Хатуна Лагазидзе получила один голос, а Ирма Сохадзе — ни одного.



Тинатин Бердзенишвили была первым заместителем генерального директора Первого канала Грузии, а в настоящее время исполняет обязанности генерального директора; она является членом Медиа-комитета Европейского вещательного союза (EBU) и руководителем гендерной группы той же организации.



Попечительский совет вчера провел собеседование с кандидатами, которые перешли во второй тур конкурса на должность генерального директора. Оно транслировалось в прямом эфире на онлайн-площадках Первого канала Грузии.



Решением Попечительского совета от 22 сентября во второй тур прошли Тинатин Бердзенишвили, Ирма Сохадзе, Хатуна Лагазидзе и Александр Вахтангов. Однако Александр Вахтангов в конце интервью заявил, что снимает кандидатуру.



Объявленный попечительским советом открытый конкурс на вакантную должность генерального директора Юридического лица публичного права «Общественный вещатель» завершился 17 сентября. В конкурсе приняли участие восемь кандидатов.





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