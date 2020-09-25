

У директора Батумской республиканской больницы подтвердился коронавирус

25.09.2020 16:09





У директора Батумской республиканской больницы Соломона Путкарадзе подтвердился коронавирус. Он исключает, что мог заразиться в клинике.



Как заявил Путкарадзе в беседе журналистами, лечение он продолжает дома, поскольку у него нет симптомов, характерных для этого вируса.



«Несколько дней назад я контактировал с близким, у которого подтвердился вирус. Когда он сообщил мне об этом, т.е. на прошлой неделе в четверг, я сделал себе тест, и он дал положительный результат, однако я чувствую себя хорошо и у меня нет симптомов. На несколько дней меня поместили в клинику, провели все исследования, компьютерную томографию. У меня не оказалось ни пневмонии, ни каких-либо других симптомов, а поскольку, по новому протоколу возможно лечение бессимптомных пациентов на дому, я отправился домой. У меня есть возможность быть здесь изолировано. Сейчас лечусь на дому и нахожусь под наблюдением врачей.



Сегодня сделал повторный тест, надеюсь, что ответ будет отрицательный. Через три дня, т.е. на 12-й день, согласно протоколу, вновь буду протестирован, и если опять будет отрицательный ответ, вернусь на работу. Чувствую себя хорошо», - заявляет Соломон Путкарадзе.



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