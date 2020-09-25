

Передается ли коронавирус новорожденным?

25.09.2020 16:13





В батумской клинике уже три женщины с подтверждённым положительным тестом на коронавирус разрешились от бремени. На данный момент неясно, есть ли у новорожденных коронавирус, результаты анализов станут известны через несколько дней.



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, передается новорожденным в основном в послеродовой период, посредством контакта с матерью или другим инфицированным человеком, через т.н. респираторные капли.



В нескольких международных отчетах ученые высказывали обеспокоенность по поводу возможной внутриутробной передачи вируса, хотя степень и клиническое значение вертикальной передачи (передача инфекции или другого заболевания от родителей к потомству) все еще не ясны.



Согласно протоколу клинического управления COVID-19, разработанному Министерством здравоохранения Грузии, вертикальная передача COVID-19 в Грузии пока не зафиксирована.



Согласно тому же протоколу и протоколу Всемирной организации здравоохранения [ВОЗ] естественное вскармливание не запрещено для младенцев, рожденных от матерей с возможной, вероятной или подтвержденной инфекцией COVID-19, однако во время грудного вскармливания важно соблюдать правила респираторной гигиены.



Согласно протоколу клинического лечения COVID-19, в настоящее время нет достоверных данных о повышенном риске проявления тяжелой формы заболевания у беременных или влиянии инфекции на плод.



«Риск заражения COVID-19 у младенцев низок, при этом заражение обычно протекает в легкой или бессимптомной форме, когда последствия запрета на грудное вскармливание и разлучения матери с ребенком могут быть более значительными. На данный момент представляется, что COVID-19 у младенцев и детей представляет гораздо меньший риск для их жизни и здоровья, чем инфекции, от которых их защищает грудное вскармливание.



При контакте между матерями с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 с младенцами необходимо соблюдать меры профилактики и контроля инфекций», — указано в документе ВОЗ.



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