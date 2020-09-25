

Директора Глданской тюрьмы обвиняют в бесчеловечном обращении с заключенными

25.09.2020 16:19





Четверо заключенных тбилисского пенитенциарного учреждения №8 (Глданская тюрьма) вскрыли себе вены после того, как начальник колонии Нодар Кинкладзе угрожал им изнасилованием. Об этом сообщает телеканал «Формула» со ссылкой на адвоката Александра Кобаидзе.



Как утверждается, случай произошел на прошлой неделе. По словам адвоката, находясь в состоянии алкогольного опьянения Кинкладзе заявился в камеру, где размещен его подзащитный Шенгели Чечвадзе. После директор тюрьмы начал оскорблять заключенных. Согласно Кобаидзе, он пригрозил Чечвадзе сексуальным насилием. Сокамерники опротестовали такое обращение. В итоге, все четверо осужденных нанесли себе телесные повреждения, используя швабру.



«Директор тюрьмы осуществил психологическое насилие над заключенными. По их словам, часто происходит так, что он выпивает, а затем оскорбляет заключенных. Также он относится к заключенным избирательно. Есть такие заключенные, которых он наказывает незаконно», — заявил Кобаидзе.



Заявления адвоката изучили проверяет аппарат Народного защитника Грузии. До поздней ночи сотрудники офиса омбудсмена находились в Глданской тюрьме. Они побеседовали с несколькими заключенными. По словам заместителя главы аппарата Георгия Бурджанадзе, полученная информация передана Службе государственного инспектора для дальнейшего реагирования.



«Они предоставили нам информацию по поводу разных вопросов, в том числе о признаках бесчеловечного обращения с заключенными со стороны администрации тюрьмы… Подразумевается, как определенные физические инциденты, так и определенные угрозы», — сказал Бурджанадзе.



Сегодня члены семей заключенных планируют провести у Глданской тюрьмы протестную акцию. Они будут требовать начала расследования в отношении директора пенитенциарного учреждения.



Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии назвала обвинения в адрес Нодара Кинкладзе клеветой. Ведомство связывает скандал с предвыборной кампанией и политическими интересами адвоката Александра Кобаидзе. Ранее юрист заявлял, что планирует баллотироваться в парламент в мажоритарном округе Рустави.



«Это попытка дискредитации пенитенциарного учреждения №8… С этой точки зрения отличается активностью адвокат Кобаидзе, который является лидером одной из партий и планирует участвовать в парламентских выборах», — сказано в заявлении ведомства.



В Службе считают, что для достижения своих целей адвокат Кобаидзе откровенно лжет и манипулирует темой условий заключенных.



По данным Минюста, директор Глданской тюрьмы накануне обратился в соответствующие органы с просьбой немедленно расследовать факты, «приведенные в клеветническом заявлении» Кобаидзе.



Одновременно в ведомстве заступились за Кинкладзе, отметив, что он руководит колонией с мая 2013 года и успешно справился с «тяжелыми последствиями пыток», которые имели место в годы правления «Единого национального движения».



«Не удивительно, что именно Кинкладзе был выбран объектом атаки со стороны определенных сил. Специальная пенитенциарная служба еще раз призывает всех воздерживаться от попыток манипулирования заключенными и членами их семей и не вызывать дестабилизацию в пенитенциарных учреждениях», — заявили в ведомстве.



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