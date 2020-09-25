

По обвинению в предоставлении следствию сфабрикованных материалов задержан Давид Пурцхванидзе

25.09.2020 17:11





Давид Пурцхванидзе, который предоставил адвокату семьи Тамар Бачалиашвили (молодой программист, чье тело было найдено в собственной машине в одном из районов Грузии) Михаилу Рамишвили, спутниковые снимки, задержан. Информацию об этом «Рустави -2» подтвердил член семьи Пурцхванидзе.



18 сентября Михаил Рамишвили назвал следствию имя человека (Давида Пурцхванидзе), от которого он получил «спутниковые снимки» согласно которым, на второй день после исчезновения, автомобиля Тамары Бачалиашвили на том месте, где его нашли, не было.



Эта версия противоречила версии прокуратуры и усиливала подозрения, что Бачалиашвили возможно убили, а ее тело через несколько дней отнесли на место обнаружения.



Прокуратура заявила, что «спутниковые снимки»» были «дилетантски» сфабрикованы сыном Пурцхванидзе по указанию отца.



Пурцхванидзе также говорит, что дело Бачалиашвили является частью «большого дела», которое он расследует и которое «пока еще в процессе».



Кто такой Давид Пурцхванидзе



Пурцхванидзе подтвердил ту часть информации, которую можно найти о нем в поисковой системе: Пурцхванидзе является руководителем «Антикризисного центра проблем безопасности». ЕГо также спросили и о деятельности, пользуется ли кто-нибудь услугами «Антикризисного центра»:



«Мы давно расследуем антитеррористическую деятельность, расследуем все, что связано с отмыванием крупных сумм денег. Большое количество средств, как правило, направляется на незаконную деятельность... [Нашим сервисом] пользуются власти различных стран, в том числе Израиль, Венгрия, Англия и Соединенные Штаты Америки. Источник финансирования – гонорары и так далее, [одним словом] мы не жалуемся на финансовое положение».



В то же время Пурцхванидзе подтвердил, что является основателем организации Europe Studies Labor (ESL) Georgia (ESLG). Эта организация издала книгу о Владимире Путине - «Владимир Путин - лидер современного человечества». Автор книги, по его словам - бангладешский писатель.



Он подтвердил, что книга была отредактирована и издана его организацией, однако сказал: «не только - есть Трамп, Си Цзиньпин [о которых запланировано издание книг] … это проекты книг – выдающиеся мировые лидеры».



На вопрос, была ли эта книга [о Путине] написана по их инициативе, он сказал: «Мы отредактировали ее, этот бангладешский писатель сам обратился к нам и произошло пересечение интересов, поскольку мы этого и так хотели… сейчас заказали о других лидерах, и они находятся в процессе ее подготовки».



На протяжении последних месяцев Давида Пурцхванидзе несколько раз цитировало российское издание News Front Georgia, которое, согласно «лаборатории мифов» MDF, является аффилированным с Кремлем изданием. Недавно социальная сеть Фейсбук закрыла несколько страниц этого издания.



Как выясняется из досье «лаборатории мифов», в статье 2012 года пророссийское издание «Грузия и мир» упоминает Давида Пурцхванидзе как эксперта, работающего в России, и публикует с ним интервью о политических событиях в Грузии; кроме того, по их же информации, Пурцхванидзе в 2014 году принимал участие в связанном с Кремлем круглом столе, проведенным «Евразийским исследовательским институтом» и Фондом Горчакова; а в 2018 году в интервью «Грузия и мир» он говорил, что Скрипали были «отравлены британскими спецслужбами» и заявлял, что «Запад блокирует попытки патриарха Грузии, которые направлены на урегулирование отношений с Россией»…



Отметим также, что Давид Пурцхванидзе является учредителем компании «Спутник ТВ». Имеет ли она отношение к российскому медиа-изданию Спутник-Грузия, на данном этапе не известно.





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