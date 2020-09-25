

Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Гори

25.09.2020 19:32





Пациент с подтвержденным COVID-19 сбежал из Военного госпиталя Гори (регион Шида Картли). Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел сегодня. Факт подтвердил и.о. губернатора Шида Картли Симон Гуледани.



Инфицированного разыскивали полицейские. Больного обнаружили в его же квартире в Гори, после пациента вернули в клинику.



Как отметил Гуледани, сейчас он продолжает лечение в обычных условиях.



По информации «Мтавари», после инцидента сотрудники МВД усилили патрулирование Военного госпиталя Гори. У больницы постоянно остаются экипажи патрульной полиции.



В целом в Грузии было зафиксировано 4 664 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 1 759 человек выздоровели, 27 скончались. Согласно информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, сейчас активными остаются 2 853 случая. Из них около 800 помещены в гостиничный карантин. Остальные проходят курс лечения в ковид-центрах.



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