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Пациент с коронавирусом сбежал из госпиталя в Гори
25.09.2020 19:32
Пациент с подтвержденным COVID-19 сбежал из Военного госпиталя Гори (регион Шида Картли). Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Случай произошел сегодня. Факт подтвердил и.о. губернатора Шида Картли Симон Гуледани.
Инфицированного разыскивали полицейские. Больного обнаружили в его же квартире в Гори, после пациента вернули в клинику.
Как отметил Гуледани, сейчас он продолжает лечение в обычных условиях.
По информации «Мтавари», после инцидента сотрудники МВД усилили патрулирование Военного госпиталя Гори. У больницы постоянно остаются экипажи патрульной полиции.
В целом в Грузии было зафиксировано 4 664 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Из них 1 759 человек выздоровели, 27 скончались. Согласно информации Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, сейчас активными остаются 2 853 случая. Из них около 800 помещены в гостиничный карантин. Остальные проходят курс лечения в ковид-центрах.
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