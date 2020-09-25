

11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кахетии

25.09.2020 21:52





11 человек, в том числе 4-летний ребенок. пострадали в ДТП с участием маршрутного миакроавтобуса в Кварельском муниципалитете (регион Кахетия). Об этом сообщает Общественное телевидение.



Авария произошла на дороге Телави-Кварели, у села Караджали. Большинство пострадавших — сезонные рабочие на виноградниках. Маршрутка, которая перевозила их на уборку урожая, врезалась в бетонное ограждение, а после перевернулась.



Пассажиры получили повреждения разной степени тяжести. Бригады скорой помощи доставили их в клиники районных центров Кварели и Телави.



По словам главы телавской реферальной больницы Хатуны Чониашвили, в их клинику поступили восемь пострадавших. Двоим их них провели хирургические операции. Сейчас они остаются в реанимационном отделении. Еще двум пациентам операции назначили на 26 сентября.



Что касается малолетнего ребенка, его перевели в детскую больницу Тбилиси.



Очевидцы говорят, что микроавтобус съехал с проезжей части, и водитель не справился с управлением. Точную причину ДТП установит следствие. Уголовное дело начато по части 2 статьи 276 УК Грузии – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.



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