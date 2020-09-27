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В Грузии вывлено 294 новых случая коронавируса
27.09.2020 11:41
В Грузии выявлено 294 новых случая заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 5254. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Количество выздоровевших увеличилось на 87 и их стало 1906.
В режиме карантина 5674 гражданина, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находится 800 человек.
В стране от коронавируса скончались 28 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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