

Создатели «Трансформеров» ищут в Грузии новые съемочные локации

27.09.2020 11:43





Представители известной голливудской киностудии Universal приехали в Грузию для поиска новых съемочных локаций. Об этом сообщили в Национальном центре кинематографии Грузии.



Тбилиси посетили менеджеры по локациям Илт Джонс, Лори Бартон и Питер Глюк. В разные годы они работали над такими известными фильмами, как «Отряд самоубийц», «Трансформеры», «Однажды в Голливуде», «Пираты Карибского моря» и другие.



За несколько дней кинематографисты побывали в разных уголках Грузии. Они осмотрели пещерный комплекс Вардзия, крепость Рабати, заброшенный завод в Рустави, живописные пейзажи в горах Казбеги и в винодельческом регионе Кахетии. Также гостям провели тур по Тбилиси.



«Мы увидели невероятное разнообразие съемочных площадок. Это самое главное. Если в других местах можно встретить только пейзажи и городскую среду, то здесь мы увидели невероятный спектр возможных вариантов. Это очень интересно», — сказал менеджер по локациям Илт Джонс.



Его коллега Питер Глак отметил, что до сих пор он слышал о Грузии немного, поэтому для него эта страна стала настоящим открытием.



«Я непременно расскажу об этом всем, когда вернусь в Штаты, напишу об этом пост, и посоветую всем приехать в Грузию», — сказал он.



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