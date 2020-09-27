|
|
|
Создатели «Трансформеров» ищут в Грузии новые съемочные локации
27.09.2020 11:43
Представители известной голливудской киностудии Universal приехали в Грузию для поиска новых съемочных локаций. Об этом сообщили в Национальном центре кинематографии Грузии.
Тбилиси посетили менеджеры по локациям Илт Джонс, Лори Бартон и Питер Глюк. В разные годы они работали над такими известными фильмами, как «Отряд самоубийц», «Трансформеры», «Однажды в Голливуде», «Пираты Карибского моря» и другие.
За несколько дней кинематографисты побывали в разных уголках Грузии. Они осмотрели пещерный комплекс Вардзия, крепость Рабати, заброшенный завод в Рустави, живописные пейзажи в горах Казбеги и в винодельческом регионе Кахетии. Также гостям провели тур по Тбилиси.
«Мы увидели невероятное разнообразие съемочных площадок. Это самое главное. Если в других местах можно встретить только пейзажи и городскую среду, то здесь мы увидели невероятный спектр возможных вариантов. Это очень интересно», — сказал менеджер по локациям Илт Джонс.
Его коллега Питер Глак отметил, что до сих пор он слышал о Грузии немного, поэтому для него эта страна стала настоящим открытием.
«Я непременно расскажу об этом всем, когда вернусь в Штаты, напишу об этом пост, и посоветую всем приехать в Грузию», — сказал он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна