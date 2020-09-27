

Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии

27.09.2020 12:10





По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, статистика распределения выявленных в Грузии за сутки 294 новых случаев коронавируса выглядит следующим образом:



Аджария — 193;

Тбилиси — 43;

Гурия — 16;

Имерети — 14;

Самегрело-Земо Сванети — 11;

Самцхе-Джавахети — 5;

Квемо Картли — 5;

Шида Картли — 4;

Кахети — 2;

Мцхета-Мтианети — 1.



По информации Энделадзе, состояние 20 инфицированных оценивается как критическое. При этом, по словам Энделадзе, источники инфицирования новых случаев коронавируса установлены.



На 27 сентября в стране подтверждено 5 254 случая коронавируса, из них выздоровели 1906 человек, скончались 28 инфицированных.



В режиме карантина находятся 5 674 человека, в больницах — 836, ещё 800 человек помещены в ковид-гостиницы.





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