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Статистика новых случаев коронавируса по регионам Грузии
27.09.2020 12:10
По информации представителя Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, статистика распределения выявленных в Грузии за сутки 294 новых случаев коронавируса выглядит следующим образом:
Аджария — 193;
Тбилиси — 43;
Гурия — 16;
Имерети — 14;
Самегрело-Земо Сванети — 11;
Самцхе-Джавахети — 5;
Квемо Картли — 5;
Шида Картли — 4;
Кахети — 2;
Мцхета-Мтианети — 1.
По информации Энделадзе, состояние 20 инфицированных оценивается как критическое. При этом, по словам Энделадзе, источники инфицирования новых случаев коронавируса установлены.
На 27 сентября в стране подтверждено 5 254 случая коронавируса, из них выздоровели 1906 человек, скончались 28 инфицированных.
В режиме карантина находятся 5 674 человека, в больницах — 836, ещё 800 человек помещены в ковид-гостиницы.
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