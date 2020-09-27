

Состояние 20 пациентов, инфицированных коронавирусом, критическое

27.09.2020 13:18





По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 66% инфицированных коронавирусом связаны с Аджарией.



Как заявила Энделадзе журналистам, 20 из 3348 пациентов в критическом состоянии, при этом 17 из них находятся на управляемом дыхании.



«На сегодняшний день в стране 5254 подтвержденных случая коронавируса. Выявлено 294 новых случая. Количество случаев стабилизировалось... Выздоровевших – 1906. Соответственно, 3348 пациентов проходят сейчас лечение в ковид-центрах, а также в гостиницах, малое количество пациентов остаются в своих домах. 20 из 3348 пациентов в критическом состоянии, 17 из них находятся на управляемом дыхании. В плане распределения, 66% приходится на Аджарию», - заявила Энделадзе.



По сообщению Марины Энделадзе, состояние одного из 34 пациентов, помещенных в их центр, критически тяжелое, еще трое – в тяжелом состоянии.



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