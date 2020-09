Фестиваль Jazz and Wine пройдет в Кахетии 3 октября

27.09.2020 21:22

"Новости-Грузия"



Фестиваль Jazz and Wine Kakheti состоится в Цинандали 3 октября, сообщают организаторы в соцсети Facebook.



Jazz and Wine Kakheti проводится ежегодно с 2017 года. Программа прошлых выпусков растягивалась на несколько дней. Теперь же организаторы решили ограничится только одной субботой, спланировав серию мероприятий с джазом и вином – с обеда до позднего вечера.



Хедлайнер фестиваля – звезда американского соула и джаза Лиза Симон. Также выступать будут известный грузинский джаз-пианист, композитор Бека Гочиашвили со своим трио, певица Руса Манвели, пианист Давид Мазанашвили.



В рамках Jazz and Wine Kakheti состоится дегустация, где будет представлена продукция более 15 грузинских винных компаний.



Место проведения фестиваля – фешенебельная гостиница Radisson Collection.



Желающие попасть на фестиваль должны приобрести «специальные наборы», в которые входят как сами билеты на концерты, так и проживание в отеле. Организаторы объясняют такое решение эпидемиологической ситуацией в стране.



Подробную информацию о размещении, фестивальных мероприятиях и ценах можно найти на станице Jazz and Wine Kakheti в фейсбуке.



