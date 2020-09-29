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В Грузии от коронавируса умер 33-й пациент
29.09.2020 10:54
Еще один человек умер от коронавируса в Грузии.
Информация была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
По данным сайта, к этому времени в Грузии от коронавируса скончались 33 человека.
За последние сутки в Грузии выявлено 314 новых случаев коронавируса, выздоровели 270 пациентов.
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