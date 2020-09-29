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Пожар, возникший на рынке Элиава, ликвидирован
29.09.2020 10:56
Пожар, возникший на рынке Элиава в Тбилиси, полностью ликвидирован пожарно-спасательными силами. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По их же информации, в результате пожара сгорели склад древесных материалов и несколько магазинов.
Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, была угроза распространения огня на еще большую площадь, однако в результате своевременного реагирования этого удалось избежать.
«В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 16 пожарно-спасательных бригад Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте происшествия находились начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, его заместитель Леван Гирсиашвили, глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили и начальник Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе», - отмечается в информации, распространенной Службой по управлению чрезвычайными ситуациями.
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