

Пожар, возникший на рынке Элиава, ликвидирован

29.09.2020 10:56





Пожар, возникший на рынке Элиава в Тбилиси, полностью ликвидирован пожарно-спасательными силами. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.



По их же информации, в результате пожара сгорели склад древесных материалов и несколько магазинов.



Как заявляют в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, была угроза распространения огня на еще большую площадь, однако в результате своевременного реагирования этого удалось избежать.



«В результате пожара никто не пострадал. На месте работали 16 пожарно-спасательных бригад Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. На месте происшествия находились начальник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Мгебришвили, его заместитель Леван Гирсиашвили, глава Департамента пожарно-спасательных сил Давид Сухишвили и начальник Департамента патрульной полиции Важа Сирадзе», - отмечается в информации, распространенной Службой по управлению чрезвычайными ситуациями.



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