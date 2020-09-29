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В Грузии зафиксировано 314 новых случаев коронавируса
29.09.2020 11:23
В Грузии выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 5866. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
Что касается выздоровевших, в стране от коронавируса выздоровели еще 270 человек. Соответственно, их число составляет 2324.
В режиме карантина 5637 граждан, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находятся 800 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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