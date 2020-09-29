

В Грузии зафиксировано 314 новых случаев коронавируса

29.09.2020 11:23





В Грузии выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 5866. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Что касается выздоровевших, в стране от коронавируса выздоровели еще 270 человек. Соответственно, их число составляет 2324.



В режиме карантина 5637 граждан, под наблюдением в стационаре - 836, в ковид-гостиницах находятся 800 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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