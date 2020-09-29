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225 из 314 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии
29.09.2020 12:41
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, 225 из 314 новых случаев коронавируса подтверждены в Аджарии.
Как сообщила Энделадзе, в Грузии 25 критически тяжелых пациентов, 22 из них находятся на управляемом дыхании.
«Добавилось 314 новых пациентов, и число случаев заражения достигло 5866. Количество выздоровевших выросло на 270. Лечение проходят 3542 инфицированных коронавирусом. В критическом состоянии 25 человек, 23 из них находятся на управляемом дыхании, 7 перевезены из оккупированной Абхазии.
Вновь лидирует Аджария и там 225 новых инфицированных, в Тбилиси – 35, в Имеретия – 22, В Самегрело-Земо Сванетии – 18, Шида Картли – 9, Самцхе-Джавахети – 3, в Гурии и Квемо Картли – по одному пациенту», - рассказала Энделадзе.
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