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В Аджарии скончалась еще одна пациентка с коронавирусом


29.09.2020   13:12


По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы, сегодня от коронавируса умерла 55-летняя женщина.

Как отметила Марина Энделадзе, у погибшей были другие сопутствующие заболевания.

«Умерла 55-летняя женщина из Аджарии, у которой было много сопутствующих заболеваний, это диабет, хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и двусторонняя острая пневмония», — заявила Энделадзе.

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