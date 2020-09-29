

В Аджарии скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

29.09.2020 13:12





По словам заведующей боксированным отделением Тбилисской инфекционной больницы, сегодня от коронавируса умерла 55-летняя женщина.



Как отметила Марина Энделадзе, у погибшей были другие сопутствующие заболевания.



«Умерла 55-летняя женщина из Аджарии, у которой было много сопутствующих заболеваний, это диабет, хроническая почечная недостаточность, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и двусторонняя острая пневмония», — заявила Энделадзе.



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