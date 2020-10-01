

Учащиеся с I по VI классы пошли сегодня в школы

01.10.2020 11:08





Помимо школ в Аджарии и других регионах, где были подтверждены факты инфицирования коронавирусом, в классы вернулись ученики с первого по шестой классы. Перед входом в школу ученики проходят термоскрининг.



С сегодняшнего дня ученики с первого по шестой классы школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди вернулись в классы, а для учащихся седьмого-двенадцатого классов в этих городах продолжается онлайн-обучение.



В то же время учебный процесс возобновился для учеников всех классов в Поти и Гори.



Учеба в классах других школ началась 15 сентября.



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