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Учащиеся с I по VI классы пошли сегодня в школы
01.10.2020 11:08
Помимо школ в Аджарии и других регионах, где были подтверждены факты инфицирования коронавирусом, в классы вернулись ученики с первого по шестой классы. Перед входом в школу ученики проходят термоскрининг.
С сегодняшнего дня ученики с первого по шестой классы школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зугдиди вернулись в классы, а для учащихся седьмого-двенадцатого классов в этих городах продолжается онлайн-обучение.
В то же время учебный процесс возобновился для учеников всех классов в Поти и Гори.
Учеба в классах других школ началась 15 сентября.
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