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В Грузии зафиксировано 448 новых случаев коронавируса
01.10.2020 11:24
В Грузии выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 6640. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.
От коронавируса в стране скончались 39 человек.
Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.
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