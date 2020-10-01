

В Грузии зафиксировано 448 новых случаев коронавируса

01.10.2020 11:24





В Грузии выявлено 448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество случаев инфицирования составляет 6640. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



От коронавируса в стране скончались 39 человек.



Кроме того, из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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