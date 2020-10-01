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241 из 448 новых случаев коронавируса зафиксирован в Аджарии
01.10.2020 12:14
По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, за последние сутки 241 из 448 новых случаев коронавируса зафиксирован в Аджарии.
По словам Марины Энделадзе, среди новых случаев 6 – импортированные.
«Аджария вновь лидирует, там у нас 241 случай. В Имеретии – 98, в Тбилиси – 62, в Самегрело-Земо Сванетии – 15, в Самцхе-Джавахети- 9, в Шида-Картли – 7 и в Кахетии – 2 новых случая. Импортированных случаев – 6», - заявила Энделадзе.
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