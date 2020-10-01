Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

241 из 448 новых случаев коронавируса зафиксирован в Аджарии


01.10.2020   12:14


По заявлению главы боксированного отделения Тбилисской инфекционной больницы Марины Энделадзе, за последние сутки 241 из 448 новых случаев коронавируса зафиксирован в Аджарии.

По словам Марины Энделадзе, среди новых случаев 6 – импортированные.

«Аджария вновь лидирует, там у нас 241 случай. В Имеретии – 98, в Тбилиси – 62, в Самегрело-Земо Сванетии – 15, в Самцхе-Джавахети- 9, в Шида-Картли – 7 и в Кахетии – 2 новых случая. Импортированных случаев – 6», - заявила Энделадзе.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна