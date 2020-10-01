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В Грузии от коронавируса умер еще один пациент


01.10.2020   12:19


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умер еще один пациент, и общее число жертв этой инфекции в стране выросло до 40. Об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний.

Умерший 81-летний мужчина лечился в Батумской республиканской больнице. У него отмечались сопутствующие заболевания и двустороння пневмония.

Для справки, в Грузии выявлено 448 новых случаев коронавируса и общее число случаев инфицирования составляет 6640.

В Грузии от нового коронавируса выздоровели 299 человек, и их число составляет 3419.

В режиме карантина находится 5392 гражданина, в стационаре под наблюдением – 836. Количество лиц, находящихся в ковид-гостиницах, составляет – 1100.

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